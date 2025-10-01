«Это огромная мотивация и мечта»: непобедимый британский боксер бросил вызов Усику

Временный чемпион мира по версии WBA в хевивейте Фабио Уордли (19−0−1, 18 КО) признался, что хочет провести поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО).

Британский боксер готов сразиться с украинцем, но сейчас сосредоточен на Джозефе Паркере, с которым у него запланирован бой.

«Поединок с Усиком? Это огромная мотивация. Я стараюсь не слишком отвлекаться на это. Очевидно, что это мечта, это все — драться за титул чемпиона мира. Поэтому сначала нам нужно провести бой 25 октября и воплотить это в жизнь. Но потом серьезно переходим в высшую лигу.

Реклама

Это самое большое испытание сейчас, Джозеф Паркер — отличный соперник. Правильное ли сейчас время или нет — это вопрос не имеет значения. Передо мной есть возможность", — сказал Уордли для Sky Sports.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.