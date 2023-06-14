Возвращение «Цыганского короля»: Фьюри сделал интригующее заявление о своем будущем 14 июня, 17:41 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33−0−1, 24 KO) анонсировал возвращение в ринг.

Британский боксер опубликовал видео в Instagram-stories, в котором намекнул на большой поединок.

«Надеюсь объявить большой бой очень скоро. Следите за обновлениями. Я много работаю, я в спортзале, я готов к лету — могу сказать, что подтягиваю пресс и мышцы.

Видео дня

Но опять же, это помогло мне 33 раза подряд, так что это не имеет особого значения. Оставайтесь с нами, важные новости неизбежны", — сказал Фьюри.

Напомним, свой последний бой «Цыганский король» провел в декабре прошлого года против Дерека Чисоры. Фьюри не оставил шансов сопернику, добыв победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что промоутер раскрыл детали предстоящего боя Усик — Фьюри.