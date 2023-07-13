«Сможет расправиться за один раунд». Экс-соперник Усика сделал прогноз на бой Фьюри с бывшим чемпионом UFC 13 июля, 15:20 Белью не верит в победу Нганну в бою с Фьюри (Фото:Тони Белью через Instagram)

Тони Белью, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник Александра Усика, спрогнозировал итог боя между боксером Тайсоном Фьюри и бойцом UFC Франсисом Нганну.

Об этом сообщает talkSPORT.

По словам Белью, Нганну хороший боец в смешанных единоборствах, однако не в боксе, по правилам которого должен пройти бой с Фьюри.

«В боксе все зависит от техники, стиля и механики, которые ты используешь для выполнения работы, а у него ничего этого нет. Нганну — потрясающий, сильный спортсмен, но он не боксер и никогда им не станет.

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Будет так же глупо, если Фьюри выйдет в клетку с Нганну, потому что Франсис абсолютно уничтожит Тайсона в течение 40−50 секунд", — сказал Белью.

Подытоживая свой прогноз Белью с уверенностью заявил, что Фьюри одержит легкую победу над Нганну.

«Я искренне верю, что Фьюри, если захочет, сможет расправиться с Нганну за один раунд. ММА и бокс — два совершенно разных вида спорта, это все равно, что сказать, что регби и футбол — одно и то же, потому что в них играют мячом», — добавил Белью

Бой Фьюри — Нганну запланирован 28 октября в Саудовской Аравии.



Ранее Белью раскритиковал Нганну за решение подраться с Фьюри по правилам бокса.