«Безумие». Экс-соперник Усика раскритиковал звезду UFC за решение подраться с Фьюри 12 июля, 14:27 Тони Беллью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Тони Беллью, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник Александра Усика, удивился решению бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.



Беллью опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что Нганну сделал неправильное решение дебютировать в боксе, однако бойцы смогут заработать большие деньги.

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«Я еще несколько месяцев назад говорил, что этот бой состоится, а люди называли меня хейтером. Это отличный бизнес, поверьте мне, фанаты посмотрят это. Однако дебют Нганну в профессиональном боксе против лучшего супертяжеловеса мира — это безумие! Еще раз прочитайте то, что я только что написал. Безумие!» — написал Беллью.

Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Фьюри за бой с Нганну заработает 40 млн.