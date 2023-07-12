«Безумие». Экс-соперник Усика раскритиковал звезду UFC за решение подраться с Фьюри

12 июля, 14:27
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Тони Беллью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Тони Беллью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Тони Беллью, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник Александра Усика, удивился решению бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

Беллью опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что Нганну сделал неправильное решение дебютировать в боксе, однако бойцы смогут заработать большие деньги.

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«Я еще несколько месяцев назад говорил, что этот бой состоится, а люди называли меня хейтером. Это отличный бизнес, поверьте мне, фанаты посмотрят это. Однако дебют Нганну в профессиональном боксе против лучшего супертяжеловеса мира — это безумие! Еще раз прочитайте то, что я только что написал. Безумие!» — написал Беллью.

https://twitter.com/TonyBellew/status/1678843386327957509

Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.

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Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Фьюри за бой с Нганну заработает 40 млн.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA Тони Белью UFC

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