«Не донесет до банка». Менеджер удивил размером гонорара следующего соперника Фьюри 13 июля, 12:12 Бой Нганну — Фьюри запланирован на 28 октября (Фото:Франсис Нганну via Instagram)

Маркель Мартин, менеджер бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, рассказал о гонораре своего подопечного за бой против Тайсона Фьюри.

Менеджер не стал называть точную сумму, однако подчеркнул, что его подопечный еще никогда столько не зарабатывал, сообщает MMA Fighting.

«Скажем так, сумма настолько большая, что он не донес бы ее в банк. Я даже не представляю, сколько раз ему пришлось бы драться, чтобы заработать такие деньги.

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Это больше, чем нам предлагали UFC в январе. Боже мой, это намного больше, чем он заработал за четырнадцать боев в UFC", — сказал Мартин.

Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.



Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал сколько Фьюри заработает за бой против Нганну.

