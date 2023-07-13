«Не донесет до банка». Менеджер удивил размером гонорара следующего соперника Фьюри

13 июля, 12:12
Поделиться:
Бой Нганну — Фьюри запланирован на 28 октября (Фото:Франсис Нганну via Instagram)

Бой Нганну — Фьюри запланирован на 28 октября (Фото:Франсис Нганну via Instagram)

Маркель Мартин, менеджер бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, рассказал о гонораре своего подопечного за бой против Тайсона Фьюри.

Менеджер не стал называть точную сумму, однако подчеркнул, что его подопечный еще никогда столько не зарабатывал, сообщает MMA Fighting.

«Скажем так, сумма настолько большая, что он не донес бы ее в банк. Я даже не представляю, сколько раз ему пришлось бы драться, чтобы заработать такие деньги.

Видео дня

Читайте также:
«Тебя нокаутируют, недоносок». Фьюри жестко пригрозил звезде UFC перед боем

Это больше, чем нам предлагали UFC в январе. Боже мой, это намного больше, чем он заработал за четырнадцать боев в UFC", — сказал Мартин.

Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал сколько Фьюри заработает за бой против Нганну.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X