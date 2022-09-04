Сводил в школу. Фьюри потроллил Усика — фото

4 сентября, 22:47
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Ранее Фьюри (на фото) записал жесткое обращение к Усику (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Ранее Фьюри (на фото) записал жесткое обращение к Усику (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри потроллил украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.

Непобежденный уроженец графства Большой Манчестер опубликовал в Twitter коллаж.

На фото Фьюри в роли взрослого вел за руку Усика, который был изображен в роли ребенка.

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На картинке Александр спрашивает британца: «Куда ты ведешь меня?» В ответ Тайсон сказал: «Иди в школу, средневес».

https://twitter.com/Tyson_Fury/status/1566488136632487941

Ранее Фьюри записал жесткое обращение к Усику.

Перед этим Александр рассмешил зал своим ответом на оскорбления британца.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Фото

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