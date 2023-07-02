«Челюсть не отвисла»: промоутер Фьюри объяснил, почему Усик проиграет в следующем бою

2 июля, 07:10
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Александр Усик (Фото:Александр Усик\Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик\Instagram)

Фрэнк Уоррен, промоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что его боксер может победить обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Функционер считает, что украинский чемпион не показал ничего сверхъестественного в супертяжелом дивизионе.

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«Я смотрю на бои Усика в супертяжелом весе. В голову приходит поединок с Чисорой пару лет назад. На протяжении шести-семи раундов Дерек доставлял ему много проблем. Усик был с ним там, но ничего не мог поделать. Они выбрали Чисору не просто так, но посмотрите, что с Дереком сделал Тайсон Фьюри, и сравните с этим.

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Усик провел два боя с Джошуа. Энтони не был в ударе, он все время дрался на задней ноге. На мой взгляд, Джошуа уже не тот боец, которым был раньше".

Уоррен считает, что Даниэль Дюбуа может воспользоваться своим шансом и стать чемпионом.

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«Я смотрю на это и смотрю на Даниэля. Дюбуа — мощный, у него хороший джеб, он быстрее, чем думают люди. Если Усик пропустит и почувствует его силу, то будет интересно увидеть, как он отреагирует. У Александра не было выступления, от которого бы отвисла челюсть, драматического боя. Никакого неуважения, Усик достиг всего, чего должен был, но я чувствую, что на ринге Даниэль окажется в нужном месте в нужное время», — цитирует слова Уоррена, который также работает с Фьюри, Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что стал известен боксер, который подерется с Усиком вместо Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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