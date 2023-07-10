«Наслаждайтесь мизерными деньгами»: Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула

10 июля, 23:10
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Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на призыв промоутера Александра Усика Александра Красюка лишить его титула из-за желания провести бой против Фрэнсиса Нганну.

«Цыганский король» записал видеообращение, в котором заявил, что у него нет обязательного соперника.

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«Привет, ребята. Хочу немного прояснить ситуацию. Я слышал, как много неизвестных, неактуальных людей говорят о том, как меня стоит лишить моего пояса. Ха-ха! Не ненавидьте игрока, ненавидьте игру. У меня нет обязательного претендента.

Видео дня

Когда у меня будет обязательный претендент, я с ним разберусь, как и со всеми остальными обязательными претендентами, которые у меня когда-либо были. А до этого продолжайте хейтить меня, засранцы, и наслаждайтесь мизерными деньгами, которые зарабатывают ваши бойцы", — сказал Фьюри.

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1678435528306221056

Напомним, свой последний поединок Тайсон провел в декабре прошлого года, победив Дерека Чисору в трилогии.

Ранее сообщалось, что британский боксер отказался жертвовать деньги Украине.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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