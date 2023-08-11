Экс-соперник Усика озвучил впечатляющий гонорар Фьюри за бой со звездой UFC 11 августа, 15:55 Бой Фьюри и Нганну запланирован на 28 октября (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский боксер Дерек Чисора назвал сумму, которую получит его соотечественник Тайсон Фьюри (33−0−1, 24 KO) за бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщает Fight Hub TV.

Чисора отметил, что болельщики критикуют Фьюри за то, что тот согласился на бой с Нганну, поскольку не догадываются о размере его гонорара.

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«Они не знают, сколько платят Тайсону, поэтому они его критикуют. Ему платят 50 миллионов долларов», — сказал Чисора.

Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее Франсис Нганну признался, что за бой с Тайсоном Фьюри он заработает больше, чем за всю карьеру.

