«Больше, чем за всю карьеру». Нганну рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри
Бой Нганну — Фьюри запланирован на 28 октября (Фото:Франсис Нганну via Instagram)
Бывший чемпион UFC Франсис Нганну признался, что бой против боксера Тайсона Фьюри принесет ему огромные деньги
В интервью YouTube-каналу
«Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Безусловно да. На 100%», — сказал Нганну.
Бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.
Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал сколько Фьюри заработает за бой против Нганну.