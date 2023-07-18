«Больше, чем за всю карьеру». Нганну рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри 18 июля, 11:36 Бой Нганну — Фьюри запланирован на 28 октября (Фото:Франсис Нганну via Instagram)

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну признался, что бой против боксера Тайсона Фьюри принесет ему огромные деньги

В интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN Нганну не стал называть точный размер гонорара, однако признался, что столько он никогда не зарабатывал.

«Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Безусловно да. На 100%», — сказал Нганну.

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Бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.



Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал сколько Фьюри заработает за бой против Нганну.