Бой с россиянином: Звездный обидчик Гвоздика назвал условие, при котором даст реванш украинцу

27 июня, 16:10
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Артур Бетербиев (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)

Артур Бетербиев (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)

Обладатель поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что готов во второй раз выйти в ринг с Александром Гвоздиком.

Российский спортсмен с канадским паспортом сообщил, что проведет бой с украинцем, если тот станет обязательным претендентом.

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«Если он будет основным претендентом. Мои соперники любят выстраивать бои через то, чтобы быть добровольными претендентами. Тогда условия же другие. Если они мне предложат какой-то вариант, я готов.

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Гвоздик — хороший боксер. Если он успел восстановиться, верит в то, что может меня победить, почему нет. Пока что моя основная деятельность — это бокс. Поэтому готов к таким моментам", — сказал Бетербиев в интервью «Чемпионат».

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Напомним, в 2019 году Бетербиев победил Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что украинец признался, почему проиграл россиянину в титульном бою.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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