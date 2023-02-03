«Легко победит». Промоутер сделал прогноз на бой Ломаченко со звездным боксером 3 февраля, 22:57 Хирн считает, что Хейни побьет Ломаченко (Фото:Mikey Williams/Top Rank)

Промоутер Эдди Хирн назвал фаворита в поединке между украинцем Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни.

По мнению Хирна, победителем в бою Ломаченко - Хейни будет американский боец, сообщает BoxingScene.

По словам промоутера, главным преимуществом Хейни являются антропометрические данные, а украинец к тому же потерял в мастерстве.



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«Хейни легко победит Ломаченко. Василий далеко не такой боец, каким был раньше. Я думаю, Девин слишком большой и высокий для него», — сказал промоутер.

Ожидается, что бой Ломаченко - Хейни состоится 20 мая, однако официально о поединке еще не объявили.

Сообщалось, что Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом и пообщался с ним по поводу потенциального боя.

Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни – его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.