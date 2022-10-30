«Я готов». Ломаченко встретился в ринге с вероятным следующим соперником — видео

30 октября, 12:16
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Девин Хейни владеет всеми титулами в легком весе (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Девин Хейни владеет всеми титулами в легком весе (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Абсолютный чемпион мира Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом.

После боя Хейни вышел на ринг и поздравил Ломаченко с победой, после чего боксеры побеседовали о возможном поединке между собой.

Ломаченко, в частности, пошутил о габаритах Хейни, спросив, действительно ли он легковес, а не супертяж.

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Также украинец заверил, что готов устроить бой против Хейни.

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"Я готов, я уже говорил это раньше, я готов к любому предложению", - сказал Ломаченко.

Американец также не исключил поединок с украинским боксером.

"Я не боюсь рисков, на свои последние поединки я летал в Австралию дважды. Мы найдем время и можем начать переговоры", — сказал Хейни.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjQ9vcQ81eM&ab_channel=TopRankBoxing

Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни – его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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