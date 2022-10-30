«Я готов». Ломаченко встретился в ринге с вероятным следующим соперником — видео
Девин Хейни владеет всеми титулами в легком весе (Фото:Девин Хейни via Instagram)
Абсолютный чемпион мира Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом.
После боя Хейни вышел на ринг и поздравил Ломаченко с победой, после чего боксеры побеседовали о возможном поединке между собой.
Ломаченко, в частности, пошутил о габаритах Хейни, спросив, действительно ли он легковес, а не супертяж.
Также украинец заверил, что готов устроить бой против Хейни.
"Я готов, я уже говорил это раньше, я готов к любому предложению", - сказал Ломаченко.
Американец также не исключил поединок с украинским боксером.
"Я не боюсь рисков, на свои последние поединки я летал в Австралию дважды. Мы найдем время и можем начать переговоры", — сказал Хейни.
Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни – его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.