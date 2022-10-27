«Потому что у него есть все титулы». Ломаченко назвал самого желанного соперника 27 октября, 18:21 Ближайшим соперником Ломаченко станет Ортис (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал соперника, с которыми больше всего хотел бы встретиться в ринге.

По словам украинца, больше всего он хотел бы провести бой против непобежденного американца Дэвина Хейни, сообщает Yahoo! Sports.

«Соперник номер один для меня — Дэвин Хейни. Потому что у него есть все титулы, меня это интересует», — сказал Ломаченко.

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Следом за Хейни в списке Ломаченко идет еще один непобежденный американский боец Джервонта Дэвис, импонирующий украинцу из-за боксерского стиля.

«Я назвал Дэвиса, потому что он предлагает интересный бой. Он агрессивный боец, он нацелен на правильный удар. Он только атакует, в то время как другие бойцы используют другую стратегию. Они пытаются защищаться и контратаковать», — добавил Ломаченко.



Ранее Девин Хейни заявил, что Ломаченко находится в его списке потенциальных соперников.

Перед этим Келвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса, пообещал, что в будущем его подопечный проведет поединок с украинцем.