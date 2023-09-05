«Кролик Duracell»: легендарный Холифилд назвал своего любимого боксера 5 сентября, 17:00 Эвандер Холифилд (Фото:Boxing Social)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд заявил, что восхищен звездным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Легендарный американец считает, что представитель Филиппин является скромным человеком, который делает правильные и невероятные поступки.

«Мне нравится Пакьяо, он мой любимчик. Знаете, он скромный. Он делает то, что считает правильным. Это потрясающе. Были определенные ситуации, о которых я задумывался. Вы когда-то видели, чтобы кто-то выбрасывал больше ударов, чем Пакьяо, когда он дрался с Флойдом Мейвезером?

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Если кто-то считал удары, то их количество было несопоставимым, правильно? Но суть в том, что Мейвезер обладал хорошей защитой. Тем не менее, не говорите, что он выбросил больше ударов, потому что Пакьяо — самый активный боец в мире. Он как кролик из рекламы Duracell" - всегда выбрасывает удары", — приводит слова Холифилда Boxing Social.

В своей карьере Пакьяо провел 72 поединка, в которых 62 раз побеждал. Он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Холифилд объяснил, почему Фьюри избегает украинца.