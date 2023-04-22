Усик пошел по пути Фьюри. Украинец затребовал огромную долю гонорара за бой с Дюбуа

22 апреля, 13:08
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Усик готовится к защите титула (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик готовится к защите титула (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик вынужден встретиться с обязательным претендентом по линии WBA. Бой может пройти в Польше.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александр Красюк рассказал, как будет распределен гонорар в бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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«В случае промоутерских торгов распределение гонорара составляет 75% на 25%. Поэтому именно в таком ключе мы и рассматриваем наши переговоры. Конечно, Усик является чемпионом, и не только WBA, поэтому он однозначно является главной стороной в переговорах, и будет диктовать свои условия по организации этого боя», — заявил Красюк в интервью XSport.

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Напомним, ранее Тайсон Фьюри требовал 70% гонорара за бой с Усиком. Но украинская сторона вышла из переговорного процесса.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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