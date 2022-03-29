Российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу

29 марта, 17:33
Цей матеріал також доступний українською
Алексея Джункивского расстреляли в боксерском зале (Фото:fbu.org.ua)

Алексея Джункивского расстреляли в боксерском зале (Фото:fbu.org.ua)

В Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джункивского.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины (ФБУ).

«По словам знакомых, Алексей Джункивский погиб в боксерском зале во время „общения“ с российскими военными. Тренера расстреляли на месте…», — говорится в сообщении ФБУ.

Видео дня
Читайте также:

Темирлан Раимкулов назвал Путина убийцей (Фото:Темирлан Раимкулов via Instagram) «Путин — убийца». Боксер из Казахстана после боя взял сине-желтый флаг и поддержал Украину — видео

Во время карьеры Джункивский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих. После окончания карьеры он стал детским тренером.

Среди воспитанников Джункивского — чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Ранее сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Перед этим от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Война в Украине Ирпень

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X