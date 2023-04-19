Как уговорить Фьюри на бой с Усиком: промоутер назвал единственный способ 19 апреля, 10:18 Усик vs Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что есть шанс увидеть чемпионский бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Хирна, Фьюри согласится на поединок с украинцем, только за большие деньги. Ранее Усик прокомментировал срыв боя за звание абсолютного чемпиона.

«Если будут большие деньги, то этот бой состоится. Просто, это единственная причина. Всегда так бывает. Одни парни хотят просто драться и им нужны большие бои, а некоторые преследуют другие цели. Но у каждого есть своя цена. Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком, но нет сомнений, когда он услышит свою цену, то сразу согласится», — цитирует Хирна fightnews.info.

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Напомним, ранее Усик говорил, что Фьюри требовал за их бой более 100 млн долларов. А вот гонорар Усика за поединок мог составить около 20 млн долларов.