«Это будет хороший бой». Легендарный боксер сделал прогноз на поединок года Кроуфорд — Спенс 20 июля, 13:02 Оскар Де Ла Хойя (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов WBA, WBC и IBF Эрролом Спенсом.

По мнению легендарного боксера у Кроуфорда и Спенса равные шансы на победу, сообщает TMZ.

Оскар Де Ла Хойя добавил, что Спенс может отправить Кроуфорда в нокаут, тогда как Теренс вряд ли свою победу одержит досрочно.



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«Я думаю, что это бой с шансами 50 на 50. Мне нравится Кроуфорд. Он мне всегда нравился. То есть Спенса я тоже люблю, но у Кроуфорда более ловкий стиль, он больше комбинирует.

Это будет хороший бой. Если Спенс победит, то он нокаутирует Кроуфорда. Если выиграет Теренс, то это будет судейское решение", — сказал Оскар Де Ла Хойя.

Поединок Кроуфорд — Спенс состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Ранее Кроуфорд и Спенс провели первую битву взглядов.