Кроуфорд и Спенс провели первую дуэль взглядов перед битвой года — видео 14 июня, 09:42 Бой состоится 29 июля (Фото:SHOWTIME SPORTS)

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд провели первую битву взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

Во время битвы взглядов боксеры находились в отличном настроении и обменялись несколькими словами.

Кроуфорд выбрал для церемонии повседневный стиль одежды, тогда как Спенс пришел в белой рубашке, черных классических брюках и туфлях.

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Поединок Кроуфорд — Спенс состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).



Свой последний бой Кроуфорд провел в 2022 году, когда в шестом раунде нокаутировал Давида Аванесяна. В свою очередь Спенс дрался в 2022 году, когда техническим нокаутом победил Йордениса Угаса.