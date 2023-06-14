Кроуфорд и Спенс провели первую дуэль взглядов перед битвой года — видео

14 июня, 09:42
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Бой состоится 29 июля (Фото:SHOWTIME SPORTS)

Бой состоится 29 июля (Фото:SHOWTIME SPORTS)

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд провели первую битву взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

Во время битвы взглядов боксеры находились в отличном настроении и обменялись несколькими словами.

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Кроуфорд выбрал для церемонии повседневный стиль одежды, тогда как Спенс пришел в белой рубашке, черных классических брюках и туфлях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=k8M_dbb5abE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fvringe.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo&ab_channel=FightHubTV

Поединок Кроуфорд — Спенс состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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Свой последний бой Кроуфорд провел в 2022 году, когда в шестом раунде нокаутировал Давида Аванесяна. В свою очередь Спенс дрался в 2022 году, когда техническим нокаутом победил Йордениса Угаса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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