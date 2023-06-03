«Это будет очень яркий поединок». Непобежденный украинский боксер назвал фаворита в главном бою года 3 июня, 10:37 Шелестюк считает фаворитом Спенса (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Украинский боксер Тарас Шелестюк поделился ожиданиями перед супербоем между чемпионом WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.

В интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН Шелестюк заявил, что большинство отдает предпочтение Кроуфорду, однако он считает, что победу одержит Спенс.

"Это будет очень яркий поединок, который состоится в июле. По моему мнению, Спенс является фаворитом в этом поединке. Знаю, что многие отдают предпочтение Кроуфорду. Но 55 на 45%, что Спенс выйдет победителем из этого поединка.

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Шелестюк добавил, что, скорее всего, Кроуфорд и Спенс проведут еще один поединок.

«Все ждут, когда они уже определят, кто из них является абсолютным чемпионом мира и, скорее всего, будет реванш», — отметил украинский боксер.



Поединок Кроуфорд — Спенс состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа перенесли на 26 августа.