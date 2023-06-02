«Глоток радости для украинцев». Усик аргументировал выбор страны для своего следующего боя 2 июня, 15:27 Бой Усик — Дюбуа запланирован на 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объяснил, почему его бой против Дюбуа состоится в польском Вроцлаве.

Усик заявил, что Польша — хороший вариант во многих аспектах, в частности, из-за близости к Украине, сообщает TVP Sport.



«Это будет для украинцев глоток радости в такой сложной ситуации. Когда я услышал о такой возможности, мне было безразлично, Краков это, Варшава или Вроцлав. Мне просто понравилась идея драться в Польше.

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Я благодарю Бога, что это будет Вроцлав, потому что это около 300 километров от границы с Украиной. На автомобиле можно добраться относительно быстро", — сказал Усик.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что бой Усик — Дюбуа состоится во Вроцлаве 26 августа, а не 12-го как планировалось.

Сообщалось, что промоутерская компания К2Promotions Ukraine, которая выиграла торги и получила право организовать бой, заплатит боксерам 8 миллионов долларов.

Усик получит 75% от общей суммы — шесть миллионов долларов, Дюбуа соответственно может рассчитывать на 25% - два миллиона.