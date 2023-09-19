«Ему не хватило выносливости». Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера с самым сильным ударом, против которого выходил на ринг 19 сентября, 15:23 Льюис против Бриггса (Фото:СМИ)

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис уверен, что Шеннон Бриггс имел самый мощный удар из всех боксеров, против которых ему приходилось драться.

По словам Льюиса, Бриггсу не хватило выносливости, чтобы победить в их поединке в 1998 году.

«Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как вложить в удар всю свою массу тела. К сожалению для него, в поединке со мной нужен полный комплект, поэтому одной силы недостаточно», — цитирует Леннокса Boxing Social.

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Напомним, что Леннокс Льюис нокаутировал Шеннона Бриггса в пятом раунде.

Ранее Леннокс Льюис назвал фаворита в возможном поединке Джошуа — Уайлдер.