«Ему не хватило выносливости». Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера с самым сильным ударом, против которого выходил на ринг

19 сентября, 15:23
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Льюис против Бриггса (Фото:СМИ)

Льюис против Бриггса (Фото:СМИ)

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис уверен, что Шеннон Бриггс имел самый мощный удар из всех боксеров, против которых ему приходилось драться.

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По словам Льюиса, Бриггсу не хватило выносливости, чтобы победить в их поединке в 1998 году.

«Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как вложить в удар всю свою массу тела. К сожалению для него, в поединке со мной нужен полный комплект, поэтому одной силы недостаточно», — цитирует Леннокса Boxing Social.

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Напомним, что Леннокс Льюис нокаутировал Шеннона Бриггса в пятом раунде.

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Ранее Леннокс Льюис назвал фаворита в возможном поединке Джошуа — Уайлдер.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Шеннон Бриггс Леннокс Льюис

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