«Он навсегда доказал свою ценность». Легендарный Джордж Форман назвал супертяжеловеса с самым мощным ударом в боксе

3 сентября, 13:49
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Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера (Фото:fightnews.info)

Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера (Фото:fightnews.info)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман поделился мыслями о силе удара Деонтея Уайлдера.

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Один из пользователей Twitter спросил у Формана: «Вы считаете, что били сильнее, чем Уайлдер? Я однозначно думаю, что да».

Легендарный боксер ответил, что американец определенно может очень сильно попасть в соперника.

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«Уайлдер, безусловно, может ударить. Он навсегда доказал свою ценность. Надеюсь, что он еще раз сможет завоевать титул», — написал Форман.

https://twitter.com/GeorgeForeman/status/1696718772407513242
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Последний раз Уайлдер выходил в ринг в октябре 2022 года, когда нокаутировал Роберта Хелениуса.

https://twitter.com/ComplexSports/status/1581502381279580160

Отметим, что на счету Деонтея 43 победы, из которых 42 нокаутом.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Тонни Беллью хотел бы посмотреть поединок между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Деонтей Уайлдер

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