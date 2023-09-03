«Он навсегда доказал свою ценность». Легендарный Джордж Форман назвал супертяжеловеса с самым мощным ударом в боксе 3 сентября, 13:49 Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера (Фото:fightnews.info)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман поделился мыслями о силе удара Деонтея Уайлдера.

Один из пользователей Twitter спросил у Формана: «Вы считаете, что били сильнее, чем Уайлдер? Я однозначно думаю, что да».

Легендарный боксер ответил, что американец определенно может очень сильно попасть в соперника.

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«Уайлдер, безусловно, может ударить. Он навсегда доказал свою ценность. Надеюсь, что он еще раз сможет завоевать титул», — написал Форман.

Последний раз Уайлдер выходил в ринг в октябре 2022 года, когда нокаутировал Роберта Хелениуса.

Отметим, что на счету Деонтея 43 победы, из которых 42 нокаутом.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Тонни Беллью хотел бы посмотреть поединок между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.