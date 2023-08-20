«Он хочет причинить тебе боль». Легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита в поединке Джошуа — Уайлдер

20 августа, 13:40
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Ленокс Льюис (Фото:Instagram)

Ленокс Льюис (Фото:Instagram)

Экс-чемпион Леннокс Льюис сделал прогноз на потенциальный бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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По словам бывшего боксера, он считает, что Бомбардировщик, как называют Уайлдера, сможет победить британца.

«Джошуа против Уайлдера? Однозначно Уайлдер. У него есть такая черта — он хочет причинить тебе боль. Я вижу это каждый раз, когда он бьет правой рукой, он хочет нанести тебе вред этой правой рукой. Он выбрасывает удары с намерением», — сказал Льюис ESNEWS.

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Напоминаем, что следующий поединок Джошуа планирует провести против американца Деонтея Уайлдера. Также интересно, что последним соперником боксеров был финн Роберт Хелениус, которого они оба смогли нокаутировать.

Ранее Леннокс Льюис раскритиковал Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Леннокс Льюис Деонтей Уайлдер

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