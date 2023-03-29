«Покажу миру, что я самый лучший». Абсолютный чемпион мира настроен избить Ломаченко

29 марта, 16:04
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Бой состоится в Лас-Вегасе 20 мая (Фото:Mikey Williams/Top Rank)

Бой состоится в Лас-Вегасе 20 мая (Фото:Mikey Williams/Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни поделился ожиданиями перед предстоящим боем с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Об этом сообщает BoxingScene.

Хейни отметил силу и боксерский интеллект Ломаченко и вспомнил, как хотел подраться с украинцем в 2019 году, но тот отказался.

«Хотя он не дал мне возможности биться за титул в 2019 году, когда я вызвал его на бой, я не буду мелочным. Это бой, который болельщики действительно хотят увидеть, поэтому я сделал так, чтобы он состоялся.

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Я знаю, что у Ломаченко очень высокий боксерский IQ, но 20 мая покажу миру, что я лучший боец планеты. Я готов защитить свой статус абсолютного чемпиона в сокрушительной манере", - сказал Хейни.

Сообщалось, что поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал фаворита в поединке между Ломаченко и Хейни.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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