Стала официально известна дата следующего боя Ломаченко против звездного боксера

29 марта, 09:35
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Ломаченко на протяжении карьеры потерпел два поражения (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Ломаченко на протяжении карьеры потерпел два поражения (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Промоутерская компания Top Rank Boxing официально анонсировала поединок с участием украинского легковеса Василия Ломаченко.

Следующим соперником украинского боксера будет непобежденный американский боец Девин Хейни.

Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

https://twitter.com/trboxing/status/1640836344606752768?s=20

Продажа билетов на бой начнется 31 марта.

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Хейни провел на профессиональном ринге 29 боев и все выиграл, 15 из которых нокаутом.

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На счету Ломаченко 15 побед и два поражения в 17 боях.

Ранее Ломаченко оскандалился совместным фото с другом Кадырова и сторонником войны против Украины Исламом Махачевым.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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