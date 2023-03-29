Стала официально известна дата следующего боя Ломаченко против звездного боксера 29 марта, 09:35 Ломаченко на протяжении карьеры потерпел два поражения (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Промоутерская компания Top Rank Boxing официально анонсировала поединок с участием украинского легковеса Василия Ломаченко.

Следующим соперником украинского боксера будет непобежденный американский боец Девин Хейни.

Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Продажа билетов на бой начнется 31 марта.

Видео дня

Хейни провел на профессиональном ринге 29 боев и все выиграл, 15 из которых нокаутом.

На счету Ломаченко 15 побед и два поражения в 17 боях.

Ранее Ломаченко оскандалился совместным фото с другом Кадырова и сторонником войны против Украины Исламом Махачевым.