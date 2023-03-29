«Король с флагом Украины». Промоутерская компания опубликовала яркое промо до боя Ломаченко с непобежденным боксером — видео

29 марта, 14:18
Поделиться:
Бой состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Бой состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Промоутерская организация Top Rank опубликовала видеоролик в бою между украинским экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни.

Top Rank представил предстоящий поединок как шахматную партию.

Фигуры Хейни – золотого цвета с королем, символизирующим все выигранные американцем пояса. Фигуры Ломаченко - белого цвета, а король изображен с лентой в цветах украинского флага.

Видео дня

Читайте также:
Боксер Василий Ломаченко попал в Реестр госпредателей

По пути к победе короли сбивают пешек и сходятся в очном противостоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=EwzM6lqfQu0&embeds_euri=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2F24tv.ua%3Fenablejsapi%3D1&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=TopRankBoxing

Сообщалось, что поединок Ломаченко – Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

В своем предыдущем поединке Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X