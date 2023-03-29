«Король с флагом Украины». Промоутерская компания опубликовала яркое промо до боя Ломаченко с непобежденным боксером — видео
Бой состоится 20 мая (Фото:Top Rank)
Промоутерская организация Top Rank опубликовала видеоролик в бою между украинским экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни.
Top Rank представил предстоящий поединок как шахматную партию.
Фигуры Хейни – золотого цвета с королем, символизирующим все выигранные американцем пояса. Фигуры Ломаченко - белого цвета, а король изображен с лентой в цветах украинского флага.
По пути к победе короли сбивают пешек и сходятся в очном противостоянии.
Сообщалось, что поединок Ломаченко – Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.
В своем предыдущем поединке Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.