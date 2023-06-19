«Он боится»: Промоутер сделал заявление о реванше Ломаченко — Хейни 19 июня, 16:47 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни должен провести реванш с Василием Ломаченко.

Функционер считает, что второй поединок должен состояться, однако он может сорваться, ведь американец боится оппонента.

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«Хейни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров.

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Мне кажется, Девин боится снова драться с Василием", — приводит слова Арума брендовый Instagram-аккаунт Ломаченко LomUS.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Отметим, что отец американца набросился с претензиями на украинского боксера.