«Девин дважды побил Ломаченко». Отец Хейни набросился с претензиями на украинского боксера 7 июня, 16:51 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Билл Хейни, который является отцом абсолютного чемпиона в легком весе, высказался о победе своего сына над Василием Ломаченко.

Хейни-старший заявил, что Девин одержал победу над украинцем на ринге и за его пределами.

«Девин — единственный человек, который победил Ломаченко дважды. Ломаченко впервые проиграл на ринге, а затем, когда подал протест.

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Они с Климасом сказали, что этого так не оставят, пойдут в суд или еще куда-то, чтобы опротестовать результат".

Также отец боксера посоветовал Ломаченко с мужским достоинством принять поражение.

Ты проиграл в бою, а затем еще раз. Тебе следует принять поражение как мужчина, вместо того, чтобы говорить, что ты будешь искать способ опротестовать результат, за который единогласно проголосовали трое судей", — Билл Хейни старший DontaesBoxingNation.

Напоминаем, команда Ломаченко после поражения против Хейни заявила, что будет оспаривать результат поединка.

Однако вице-президент Top Rank сказал, что апелляция боксера не изменит ситуации.

Ранее сообщалось, что менеджер украинского боксера написал письмо в боксерские организации, в котором попросил сделать Ломаченко обязательным претендентом на чемпионский пояс.