«Жестко надрал задницу»: чемпион мира назвал победителя боя Ломаченко — Хейни 30 июня, 20:25 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Обладатель титула WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро высказался о победе абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни в бою против Василия Ломаченко.



Американский спортсмен считает, что его соотечественник заслуженно победил, несмотря на споры в обществе.

«Я не хочу говорить разное дерьмо про то, что мне не нравится Девин. Оставьте его в покое. У меня очень непопулярное мнение на этот счет.

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Можете говорить все, что хотите, но он жестко надрал Ломаченко задницу. Говорите все что угодно, однако Хейни надрал ему задницу", — сказал Ромеро в прямом эфире в Instagram.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что легендарный боксер оценил шансы на проведение реванша спортсменов.