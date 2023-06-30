«Жестко надрал задницу»: чемпион мира назвал победителя боя Ломаченко — Хейни
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)
Обладатель титула WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро высказался о победе абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни в бою против Василия Ломаченко.
Американский спортсмен считает, что его соотечественник заслуженно победил, несмотря на споры в обществе.
«Я не хочу говорить разное дерьмо про то, что мне не нравится Девин. Оставьте его в покое. У меня очень непопулярное мнение на этот счет.
Можете говорить все, что хотите, но он жестко надрал Ломаченко задницу. Говорите все что угодно, однако Хейни надрал ему задницу", — сказал Ромеро в прямом эфире в Instagram.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Ранее сообщалось, что легендарный боксер оценил шансы на проведение реванша спортсменов.