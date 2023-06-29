«Щенок и фальшивка»: бывший соперник Ломаченко жестко наехал на обидчика украинца 29 июня, 12:32 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Бывший абсолютный чемпион Теофимо Лопес раскритиковал абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни.

Американский спортсмен считает, что украинец одержал победу в титульном поединке, несмотря на решение судей.

«Хейни — отстой. Он фальшивка, простой парень. Вспомните, когда ему было тяжело в бою против Ломаченко: «Папа, он меня просчитал». Я не понимаю, почему столько внимания этому парню? Он просто щенок.

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Я самый молодой чемпион мира в эпоху четырех поясов. Они просто скопировали мой образ и приклеили к Хейни.

Теофимо победил Ломаченко единогласным решением судей. Девин Хейни победил единогласным решением, но на самом деле Ломаченко одержал победу", — приводит слова Лопеса Boxing Social.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион назвал страну, в которой хочет боксировать против украинца.