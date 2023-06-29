«Щенок и фальшивка»: бывший соперник Ломаченко жестко наехал на обидчика украинца
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)
Бывший абсолютный чемпион Теофимо Лопес раскритиковал абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни.
Американский спортсмен считает, что украинец одержал победу в титульном поединке, несмотря на решение судей.
«Хейни — отстой. Он фальшивка, простой парень. Вспомните, когда ему было тяжело в бою против Ломаченко: «Папа, он меня просчитал». Я не понимаю, почему столько внимания этому парню? Он просто щенок.
Я самый молодой чемпион мира в эпоху четырех поясов. Они просто скопировали мой образ и приклеили к Хейни.
Теофимо победил Ломаченко единогласным решением судей. Девин Хейни победил единогласным решением, но на самом деле Ломаченко одержал победу", — приводит слова Лопеса Boxing Social.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион назвал страну, в которой хочет боксировать против украинца.