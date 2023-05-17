«Все ради моей страны». Ломаченко расставил приоритеты перед боем с Хейни

17 мая, 11:00
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Василий Ломаченко 20 мая проведет бой против Девина Хейни (Фото:Top Rank via Twitter)

Василий Ломаченко 20 мая проведет бой против Девина Хейни (Фото:Top Rank via Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко, который 20 мая проведет чемпионское сражение с Девином Хейни, поделился ожиданиями от поединка с американцем.

«Для меня это кое-что особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, в субботний вечер. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая», — цитирует Ломаченко Top RankBoxing.

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Напомним, что Ломаченко вступил в ряды Теробороны в родном городе Белгород-Днестровском в Одесской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Последний бой 34-летний боксер провел в октябре 2022 года против американца Ортиса. Тогда по решению судей победу одержал украинец.

Недавно сообщалось, что Ломаченко готов проиграть чемпионский бой Хейни.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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