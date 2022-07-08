Журналист узнал, когда Ломаченко покинет тероборону и вернется на ринг 8 июля, 21:37 Соперники Ломаченко пока не обсуждаются (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко покинет территориальную оборону, куда он вступил с началом полномасштабного вторжения России, и вернется на ринг в октябре 2022 года, сообщил журналист Кевин Йол.

Он рассказал в Twitter, что боксер попросил свою промоутерскую компанию Top Rank провести бой в октябре 2022 года.

Отмечается, что на данный момент не обсуждается, кто будет соперником украинца в возможном поединке.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

Сообщалось, что он и Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к своим поединкам.



Позже появилась информация, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа ради защиты Украины.

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