«Все сложилось против него»: голливудский актер признался в любви к Ломаченко

19 июля, 17:15
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Том Холланд (Фото:instagram.com/tomholland2013)

Том Холланд (Фото:instagram.com/tomholland2013)

Голливудский актер Том Голланд прокомментировал поражение бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17−3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30−0, 15 КО).

Популярный актер считает, что в бою с американцем все сложилось против представителя Украины.

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«Я вижу, что общее мнение таково, что он победил Хейни, но судьи отдали победу в другую сторону. Он мой любимый боксер. В своем последнем бою он проиграл. Все сложилось против него».

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Холланд выразил надежду, что Ломаченко продолжит профессиональную карьеру.

«Поэтому я спрашиваю себя, будут ли они драться снова? Это проблема бокса. Будут ли они сражаться снова? Это непростое дело, в отличие от UFC, где если бойцы хотят драться, они будут драться», — рассказал Холланд в подкасте Джея Шетти.

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей.

Ранее украинский боксер рассказал о чем сожалеет, вспомнив ошибку молодости.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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