Ломаченко красноречиво ответил непобежденному боксеру, который бросил ему вызов 9 июля, 09:49 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион трех дивизионов Василия Ломаченко ответил на вызов непобежденного Шакура Стивенсона.

Спортсмен с украинским паспортом опубликовал пост в Twitter, в котором отказал американскому боксеру.

По словам Ломаченко, он намерен провести реванш с абсолютным чемпионом мира легкого дивизиона Девином Хейни.

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«Спасибо Шакур Стивенсон! Со мной все в порядке! Все же мне жаль, потому что у меня есть незаконченные дела с Девином Хейни», — написал Ломаченко.

Отметим, что Шакур отреагировал на отказ, и продолжил настаивать на поединке.

«Я понимаю, чемпион, но если он уклоняется от тебя, так же как и от меня. Поэтому есть смысл нашего противостояния», — написал Стивенсон.



Ранее сообщалось, что американский чемпион заговорил о реванше с Ломаченко.