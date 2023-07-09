Ломаченко красноречиво ответил непобежденному боксеру, который бросил ему вызов

9 июля, 09:49
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Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион трех дивизионов Василия Ломаченко ответил на вызов непобежденного Шакура Стивенсона.

Спортсмен с украинским паспортом опубликовал пост в Twitter, в котором отказал американскому боксеру.

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По словам Ломаченко, он намерен провести реванш с абсолютным чемпионом мира легкого дивизиона Девином Хейни.

Видео дня

«Спасибо Шакур Стивенсон! Со мной все в порядке! Все же мне жаль, потому что у меня есть незаконченные дела с Девином Хейни», — написал Ломаченко.

https://twitter.com/VasylLomachenko/status/1677756215680462848

Отметим, что Шакур отреагировал на отказ, и продолжил настаивать на поединке.

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«Я понимаю, чемпион, но если он уклоняется от тебя, так же как и от меня. Поэтому есть смысл нашего противостояния», — написал Стивенсон.

https://twitter.com/ShakurStevenson/status/1677759131237728257

Ранее сообщалось, что американский чемпион заговорил о реванше с Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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