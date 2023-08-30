Скрыли информацию. Бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу 30 августа, 21:21 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30−0, 15 КО) заявил, что экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17−3, 11 КО) находился в медицинском учреждении.

Американец рассказал, что украинец после их боя отправился в больницу.

«Ломаченко отправился в больницу после поединка. Но они не хотят, чтобы вы это знали», — написал Хейни.

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Напомним, Девин победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что промоутер категорически ответил о будущем украинца.

Отметим, Василий Ломаченко посетил поединок Усика во Вроцлаве.