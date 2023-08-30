Скрыли информацию. Бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30−0, 15 КО) заявил, что экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17−3, 11 КО) находился в медицинском учреждении.
Американец рассказал, что украинец после их боя отправился в больницу.
«Ломаченко отправился в больницу после поединка. Но они не хотят, чтобы вы это знали», — написал Хейни.
Напомним, Девин победил Ломаченко единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что промоутер категорически ответил о будущем украинца.
Отметим, Василий Ломаченко посетил поединок Усика во Вроцлаве.