«Ему пришлось взять в руки оружие». Американский промоутер назвал Ломаченко «настоящим украинским патриотом» 4 апреля, 16:45 Василий Ломаченко 20 мая проведет бой против Девина Хейни (Фото:Top Rank via Twitter)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением об украинском боксере легкого веса Василии Ломаченко.

Арум отметил, что на Ломаченко существенно повлияла война, поскольку его дом находится недалеко от Одессы, подвергшейся бомбардировкам России, сообщает Boxingnews 24.

Промоутер добавил, что считает боксера патриотом Украины, поскольку он защищал свой дом с оружием в руках.

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Ему пришлось взять в руки оружие, и он постоянно готов вернуться к этому. Как это повлияет на него сейчас, когда он хочет стать абсолютным чемпионом в легком весе, вы спросите его самого.

Я люблю Ломаченко, думаю, что он настоящий украинский патриот, он сделает все, что в его силах. Он уехал из Украины и приехал сюда, но его мысли всегда возвращаются в Украину, потому что не знает, когда ракета может уничтожить его дом", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что Движение ЧЕСНО внесло Василия Ломаченко в Реестр госпредателей.

