«Я немного понимаю в боксе». Жена Усика рассказала, кого считает победителем боя Ломаченко — Хейни 21 мая, 14:47 Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика, высказалась о бое за звание абсолютного чемпиона в легком весе между Ломаченко и Хейни.

Екатерина опубликовала storis в своем аккаунте в Instagram в котором написала, что, по ее мнению, украинский боксер победил и достойно представил Украину.

«Скажу свое независимое мнение. Я немного понимаю в боксе, по мне, Василий выиграл. И это неоспоримый факт.

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Он достойно представил Украину, он настоящий профессионал своего дела.

Дай Бог нашим спортсменам побед великих и мира в нашей Украине. Пусть орки завидуют, даже в условиях войны наши люди тренируются и показывают высокие результаты.

Слава Украине", — написала Екатерина Усик.

Фото: Instagram: usyk_kate1505

Ранее сообщалось, что Екатерина рассказала, почему покинула Крым после аннексии.