«Возвращение короля». Ломаченко показал феноменальную форму перед боем против непобежденного американца — видео
Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)
Украинский боксер Василий Ломаченко показал феноменальную форму перед своим следующим боем против непобежденного американца Джемейна Ортиса.
34-летний легковес опубликовал в Instagram видео, в котором показал свою работу в ринге.
В ролике видно, что Василий за время простоя, связанного с войной России против Украины, не утратил былых кондиций.
Бой Ломаченко против Ортиса состоится 29 октября. Поединок примет Нью-Йорк (США).
Последний свой бой украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.
Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему поединку.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.