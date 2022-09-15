«Возвращение короля». Ломаченко показал феноменальную форму перед боем против непобежденного американца — видео

15 сентября, 19:15
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Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Последний поединок Ломаченко провел в декабре 2021 года (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко показал феноменальную форму перед своим следующим боем против непобежденного американца Джемейна Ортиса.

34-летний легковес опубликовал в Instagram видео, в котором показал свою работу в ринге.

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В ролике видно, что Василий за время простоя, связанного с войной России против Украины, не утратил былых кондиций.

Видео дня

Бой Ломаченко против Ортиса состоится 29 октября. Поединок примет Нью-Йорк (США).

Последний свой бой украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему поединку.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко Видео Тренировки

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