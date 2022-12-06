«С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!». Ломаченко поздравил украинцев с Днем ВСУ — фото
Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил (ВСУ).
Бывший чемпион мира в легком весе опубликовал в Instagram неоднозначный пост по случаю праздника.
Василий поделился снимком с украинскими военными. На фото было написано: «С Днем Вооруженных сил Украины».
В комментарии к посту Ломаченко добавил: «С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!».
Ранее Василий показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.
Также Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.