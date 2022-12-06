«С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!». Ломаченко поздравил украинцев с Днем ВСУ — фото

6 декабря, 16:54
Поделиться:
Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил (ВСУ).

Бывший чемпион мира в легком весе опубликовал в Instagram неоднозначный пост по случаю праздника.

Василий поделился снимком с украинскими военными. На фото было написано: «С Днем Вооруженных сил Украины».

Видео дня

Читайте также:
«Вася проломил дно». Ломаченко оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ

В комментарии к посту Ломаченко добавил: «С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!».

Ранее Василий показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.

Также Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Василий Ломаченко День Вооруженных Сил Украины Фото

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X