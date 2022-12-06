«С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!». Ломаченко поздравил украинцев с Днем ВСУ — фото 6 декабря, 16:54 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил (ВСУ).



Бывший чемпион мира в легком весе опубликовал в Instagram неоднозначный пост по случаю праздника.

Василий поделился снимком с украинскими военными. На фото было написано: «С Днем Вооруженных сил Украины».

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В комментарии к посту Ломаченко добавил: «С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!».

Ранее Василий показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.

Также Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.