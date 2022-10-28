Ломаченко рассказал, вернется ли в Украину после боя в США 28 октября, 14:31 Бой против Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября (Фото:lomus_official via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился планами на будущее после боя против американца Джемейна Ортиса.

Ломаченко рассказал, что, несмотря на войну в Украине, он сосредоточен на боксе, но добавил, что после боя планирует вернуться на родину, сообщает Top Rank Boxing.

«Я сфокусирован на своей работе, на своем боксе. Ты не можешь прекратить думать о своей стране, это всегда в твоей голове, но сейчас я сосредоточен, потому что должен быть таким, ведь я — спортсмен.

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Конечно, после боя я вернусь в Украину, чтобы поддерживать нашу страну", — сказал Ломаченко.

Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Накануне Ломаченко и Ортис устроили первую дуэль взглядов.

