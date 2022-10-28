Ломаченко рассказал, вернется ли в Украину после боя в США
Бой против Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября (Фото:lomus_official via Instagram)
Украинский боксер Василий Ломаченко поделился планами на будущее после боя против американца Джемейна Ортиса.
Ломаченко рассказал, что, несмотря на войну в Украине, он сосредоточен на боксе, но добавил, что после боя планирует вернуться на родину, сообщает Top Rank Boxing.
«Я сфокусирован на своей работе, на своем боксе. Ты не можешь прекратить думать о своей стране, это всегда в твоей голове, но сейчас я сосредоточен, потому что должен быть таким, ведь я — спортсмен.
Конечно, после боя я вернусь в Украину, чтобы поддерживать нашу страну", — сказал Ломаченко.
Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Накануне Ломаченко и Ортис устроили первую дуэль взглядов.