«Нельзя так делать»: Легенда бокса жестко осудил Ломаченко за проигранный бой Хейни

22 июня, 17:57
Поделиться:
Девин Хейни — Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни — Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Авторитетный боксер Рой Джонс считает, что Василий Ломаченко допустил большую тактическую ошибку в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.

По словам легендарного спортсмена, украинец допустил ошибку, когда сбавил обороты в последнем раунде боя.

Читайте также:
«Он не боксер». Обидчик Ломаченко неуверен в профессионализме американского бойца

«Я считаю, если ты не чемпион, то зачем отдавать сопернику раунд? Ломаченко отдал Хейни последний, 12-й раунд. Нельзя так делать, ты не чемпион! Ты должен бить его весь вечер.

Видео дня

Ломаченко отдал Хейни раунд, и знаете, что произошло? Если бы он выиграл 12-раунд, то была бы ничья. А если бы он выиграл этот раунд с разницей в два очка, то явно бы победил в бою. Это не высшая математика", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Читайте также:
«Ломаченко не заслуживал титулов». Майк Тайсон раскритиковал украинца после поражения от Хейни

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал причину поражения Ломаченко в чемпионском поединке.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X