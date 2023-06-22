«Нельзя так делать»: Легенда бокса жестко осудил Ломаченко за проигранный бой Хейни 22 июня, 17:57 Девин Хейни — Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Авторитетный боксер Рой Джонс считает, что Василий Ломаченко допустил большую тактическую ошибку в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.

По словам легендарного спортсмена, украинец допустил ошибку, когда сбавил обороты в последнем раунде боя.

«Я считаю, если ты не чемпион, то зачем отдавать сопернику раунд? Ломаченко отдал Хейни последний, 12-й раунд. Нельзя так делать, ты не чемпион! Ты должен бить его весь вечер.

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Ломаченко отдал Хейни раунд, и знаете, что произошло? Если бы он выиграл 12-раунд, то была бы ничья. А если бы он выиграл этот раунд с разницей в два очка, то явно бы победил в бою. Это не высшая математика", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал причину поражения Ломаченко в чемпионском поединке.