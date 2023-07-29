Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности

29 июля, 16:49
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Майк Тайсон (Фото:@miketyson / Instagram)

Майк Тайсон (Фото:@miketyson / Instagram)

Американский супертяжеловес Майк Тайсон высказался о том, кто является лучшим боксером мира.

Легендарный спортсмен считает, что новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ является лидером pound-for-pound.

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«По моему мнению, лучший боец в мире — японец Иноуэ», — приводит слова Тайсона Boxing Social.

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Напомним, 25 июля Иноуэ победил Стивена Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде и покорил четвертую весовую категорию.

Ранее Майк Тайсон заявил, что хочет помочь звезде UFC в подготовке к бою с Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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