«Тебя нокаутируют, недоносок». Фьюри жестко пригрозил звезде UFC перед боем

13 июля, 09:24
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Тайсон Фьюри уверен в победе (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри уверен в победе (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к бывшему чемпиону UFC Франсису Нганну перед боем.

Фьюри сделал публикацию в своем аккаунте в Instagram, в которой выразил уверенность в победе над Нганну.

«Ребята, это официально, я против Фрэнсиса Нганну, 28 октября, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Не могу дождаться.

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Да, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твердый мешок, тебя нокаутируют. Тебя нокаутируют, недоносок", — заявил Фьюри.

После того как Фьюри выразил желание подраться с Нганну Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что у британца нужно отобрать пояс WBC.

Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула.

Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Фьюри за бой с Нганну заработает 40 млн.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA UFC

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