«Берегите свои ср***. Вам пи***ц». Скандальный украинский боксер послал угрозу рашистам за обстрел Харькова

18 августа, 14:36
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Скандальный украинский боксер Иван Редкач послал угрозу рашистам за вчерашний обстрел Харькова, в результате которого погибло несколько человек.

Представитель первого полусреднего дивизиона опубликовал в Twitter видео с последствиями ракетного удара.

В комментарии к ролику Иван написал: «Русские животные, дайте Усика бой пройдет — вам пи***ц настанет, большой и жирный. Берегите свои ср***».

Видео дня

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Внимание! В комментарии присутствует ненормативная лексика!

https://twitter.com/ivan_redkach/status/1559988530817863681

Сообщалось, что в Харькове в результате нанесенного Россией ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Позже трагическую для спортсменки новость жестко прокомментировала ее коллега и соотечественница Анастасия Брызгина.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Харьков Видео Военное вторжение Война в Украине Иван Редкач Война России против Украины

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