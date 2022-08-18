«Берегите свои ср***. Вам пи***ц». Скандальный украинский боксер послал угрозу рашистам за обстрел Харькова 18 августа, 14:36 Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Скандальный украинский боксер Иван Редкач послал угрозу рашистам за вчерашний обстрел Харькова, в результате которого погибло несколько человек.



Представитель первого полусреднего дивизиона опубликовал в Twitter видео с последствиями ракетного удара.

В комментарии к ролику Иван написал: «Русские животные, дайте Усика бой пройдет — вам пи***ц настанет, большой и жирный. Берегите свои ср***».

Видео дня

Внимание! В комментарии присутствует ненормативная лексика!



Сообщалось, что в Харькове в результате нанесенного Россией ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Позже трагическую для спортсменки новость жестко прокомментировала ее коллега и соотечественница Анастасия Брызгина.

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