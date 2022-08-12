«Вот здесь мы получим п***ы». Украинский экс-чемпион мира по боксу высмеял Лукашенко — фото 12 августа, 12:58 Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram фото не признанного многими странами президента соседней страны.

На снимке Лукашенко стоял возле карты и устремил указку на территорию Украины.

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Фото: Вячеслав Сенченко via Instagram

Сообщение в комментарии к кадру гласило: «Вот здесь мы получим п***ы».

Ранее Сенченко раскритиковал звездного украинского боксера Василия Ломаченко за молчание о войне в родной стране.

Также Вячеслав резко осудил российских спортсменов за поддержку войны.

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