«Вот здесь мы получим п***ы». Украинский экс-чемпион мира по боксу высмеял Лукашенко — фото

12 августа, 12:58
Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram фото не признанного многими странами президента соседней страны.

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На снимке Лукашенко стоял возле карты и устремил указку на территорию Украины.

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Вячеслав Сенченко via Instagram
Фото: Вячеслав Сенченко via Instagram

Сообщение в комментарии к кадру гласило: «Вот здесь мы получим п***ы».

Ранее Сенченко раскритиковал звездного украинского боксера Василия Ломаченко за молчание о войне в родной стране.

Также Вячеслав резко осудил российских спортсменов за поддержку войны.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Беларусь Александр Лукашенко Фото

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