«Вот здесь мы получим п***ы». Украинский экс-чемпион мира по боксу высмеял Лукашенко — фото
Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)
Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram фото не признанного многими странами президента соседней страны.
На снимке Лукашенко стоял возле карты и устремил указку на территорию Украины.
Сообщение в комментарии к кадру гласило: «Вот здесь мы получим п***ы».
Ранее Сенченко раскритиковал звездного украинского боксера Василия Ломаченко за молчание о войне в родной стране.
Также Вячеслав резко осудил российских спортсменов за поддержку войны.
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