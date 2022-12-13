Бою с Фьюри не быть? Усику назначили уже второго обязательного соперника для следующего боя — СМИ 13 декабря, 19:01 Дюбуа провел на профессиональном ринге 20 боев (Фото:KO Boxing News via Twitter)

Следующим соперником украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика должен стать британец Даниель Дюбуа, сообщает The Sun.

25-летний уроженец Лондона является регулярным чемпионом мира по линии WBA. Организация, учитывая этот факт, уже обязала Усика провести свой следующий бой именно против британца.

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Дюбуа на профессиональном ринге одержал 19 побед и потерпел одно поражение в 20 поединках. В боксерском мире Даниель получил прозвище «Динамит».

На счету 35-летнего Усика 20 боев на профессиональном ринге. Все они завершились победами украинца.

Сам Усик ранее заявил, что хотел бы в марте следующего года встретиться с британским чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Позже IBF обязала Усика провести бой против обязательного претендента по своей версии хорвата Филипа Хрговича.