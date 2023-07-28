«Он немного больной, когда лезет в драку». Известный промоутер назвал фаворита боя Кроуфорд — Спенс 28 июля, 11:23 Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля (Фото:Premier Boxing Champions)

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем дивизионе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Хирн считает, что болельщиков ждет замечательный бой, в котором в итоге победу одержит Кроуфорд, сообщает Boxing Social.

Я склоняюсь на сторону Кроуфорда. Оба парня невероятны. Я смотрю на две вещи. Во-первых, думаю, что Спенс больше износился и к тому же не надо забывать об аварии, в которой он побывал. Во-вторых, Кроуфорд невероятно сильный духом. Он немного болен, когда лезет в драку.

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Я не уверен, остановит ли своего соперника Кроуфорд, но не сомневаюсь, что победит. Иногда все ждут больших боев, а бойцы ведут себя скованно в течение шести или семи рандов. Этот поединок может быть таким же. Если ребята обострят все раньше, то Кроуфорд может остановить Спенса". — сказал Хирн.

Сообщалось, что непобежденные Кроуфорд и Спенс провели напряженную дуэль взглядов перед боем.