Непобежденные Кроуфорд и Спенс провели напряженную дуэль взглядов перед боем — видео

28 июля, 10:48
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Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля (Фото:Premier Boxing Champions)

Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля (Фото:Premier Boxing Champions)

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд встретились в битве взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира.

Во время битвы взглядов боксеры выглядели уверенными и долго смотрели друг другу в глаза.

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Спенс в конце концов не выдержал пронзительного взгляда Кроуфорда и обернулся к публике, тогда как Теренс остался невозмутимым.

Видео дня

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Оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. Спенс выиграл 28 боев, Кроуфорд — 39.

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Поединок Кроуфорд — Спенс состоится в ночь с 29 на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Ранее Кроуфорд и Спенс провели первую битву взглядов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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