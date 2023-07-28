Непобежденные Кроуфорд и Спенс провели напряженную дуэль взглядов перед боем — видео 28 июля, 10:48 Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля (Фото:Premier Boxing Champions)

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд встретились в битве взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира.

Во время битвы взглядов боксеры выглядели уверенными и долго смотрели друг другу в глаза.

Спенс в конце концов не выдержал пронзительного взгляда Кроуфорда и обернулся к публике, тогда как Теренс остался невозмутимым.

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Оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. Спенс выиграл 28 боев, Кроуфорд — 39.

Поединок Кроуфорд — Спенс состоится в ночь с 29 на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Ранее Кроуфорд и Спенс провели первую битву взглядов.